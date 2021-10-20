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'Hamlet' dizisinin afişi sansürlendi! Sosyal medyada olay oldu

20.10.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Elit İşcan ve Hatice Aslan'ın başrollerde oynadığı Hamlet dizisi Gain'de yayınlanmaya başlandı. Hamlet'in sokak afişlerinde, orijinal afişte yarı çıplak olan Elit İşcan’ın üzerine örtü eklenmesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarının sansüre verdiği tepkiler ise gecikmedi.

'Hamlet' dizisinin afişi sansürlendi! Sosyal medyada olay oldu

William Shakespeare’in aynı adlı eserinden uyarlanan Hamlet dizisi, dijital platform Gain'de geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başladı. Avrupa’nın dizilere adanmış en büyük festivali Series Mania’nın Uluslararası Yarışma bölümüne seçilen 8 diziden biri olan Hamlet, festivalde Türkiye’yi temsil eden ilk dizi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu yerli dizi Hamlet'in sokak afişleri ise değiştirildi.

SANSÜRLENDİ

Dizinin afişinde oyuncu Elit İşcan uzanırken arkasında da Erdal Beşikçioğlu gözüküyor. Afiş sokağa asıldıktan sonra da gerçek ile farklı olduğu ortaya çıktı.

Orijinal afişte Elit İşcan yarı çıplakken, sokaklara asılan afişte ise üzerine örtü serildi.
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