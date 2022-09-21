Hampton by Hilton'un iklimlendirme çözümlerinde tercihi Daikin oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de Airport Otel AŞ tarafından inşa edilen Hampton by Hilton, iklimlendirme çözümlerinde Daikin'i tercih etti.

Daikin''den yapılan açıklamaya göre, çevreci ve yüksek teknolojiye sahip ürünleriyle otel, bina, hastane, fabrika ve AVM gibi mekanların iklimlendirmesine mükemmel çözümler üreten şirket, imza yapıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Güvenle kullanılan, enerji verimliliği yüksek ürünleriyle sektöründe bir dünya markası olan Daikin, yaygın servis ağı, satış öncesi ve sonrası sağladığı hızlı çözümlerle bireysel ve kurumsal tüm segmentlerde kullanıcıların ilk tercihlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Daikin'in iklimlendirme çözümlerini tercih eden projelere İstanbul Arnavutköy'de yapımı devam eden Hampton by Hilton oteli de eklendi.

Airport Otel AŞ'nin hayata geçireceği 200 odalı ve 400 yatak kapasiteli Hampton by Hilton'da Daikin'in iklimlendirme çözümleri kullanılacak. Müşteri memnuniyetinin öne çıktığı otelcilikte sessiz çalışma, kesintisiz iklimlendirme, kaliteli iç ortam havası gibi birçok kriteri mükemmel ürünleriyle sağlayan Daikin, 120 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek olan Hampton by Hilton'un tüm iklimlendirme çözümlerini karşılayacak.

Marka bilinirliği, kalite ve güvenirliğin yanı sıra işinin ehli uzman kişilerden oluşan satış ve satış sonrası hizmetler, Hampton by Hilton'un iklimlendirme çözümü için Daikin'i tercih etmesinde en büyük etkenler olarak öne çıktı.

İstanbul Havalimanı'na 6 kilometre mesafede yer alan, toplantı salonları, iş merkezi, ofis olanakları, spor salonuyla bir iş oteli olarak konumlanan Hampton by Hilton'un iklimlendirmesi için 2 adet EWAT420B-SLB2 hava soğutmalı, scroll kompresörlü Chiller, 2 adet Hoval Aparey TOPVENT-TV-4 -33,5KW ve 258 adet 4 borulu, gizli tavan tipi Fancoil tercih edildi. Daikin'in Hampton by Hilton'da kullanılacak ürünlerinin teknik özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

- Scroll kompresörlü Chiller işletmelere tassaruf sağlıyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, sektörün ilk R32 soğutucu akışkanlı scroll kompresörlü soğutma grubu olan Daikin EWAT-B ürünü yenilikçi bir teknolojiye sahip. R-32'li Chiller, standart, düşük ve azaltılmış olmak üzere 3 farklı ses opsiyonu sunuyor. Ürün, 80-700 kW kapasite aralığında soğutma amaçlı, 80-650 kW kapasite aralığında ise ısı pompası versiyonu ile projelerde gerçek bir fark yaratıyor. Isı pompası versiyonu, 55C'ye kadar sıcak su üretimi sağlayarak tüketicilere büyük konfor sağlıyor. Yüksek verim ve düşük GWP'li (küresel ısınma potansiyeli) soğutucu akışkanla çalışan bir cihaz olan R-32'li Chiller, düşük işletme maliyetini de beraberinde getiriyor.

Ürün, geçiş mevsimlerinde Daikin patentli free-cooling opsiyonu ile büyük avantaj sağlıyor. Dış ortam sıcaklığının iç ortam sıcaklığından düşük olduğu gecelerde 'free cooling' yani bedelsiz soğutma yapabilme becerisi anlamına gelen bu özellik sayesinde işletmeler büyük bir tasarruf sağlayabiliyor. Mavi Evrim (Blue Evolution) sloganıyla yola çıkan R32'li EWAT-B serisi cihazlar, otel, ofis, hastane, fabrika ve AVM gibi yapılar için mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor.

- Hoval Aparey ile kesintisiz iklimlendirme

Isıtma, yenilenebilir enerji ve iç mekan iklimlendirme çözümleri için önde gelen uluslararası şirketlerden biri olan Hoval, yoğuşmalı kazanlar, ısı pompaları ve güneş enerjisi sistemleri, kontrollü konut havalandırması, iç mekan iklimlendirme sistemleri ve enerji geri kazanımı için çözümler sunuyor.

İç mekan iklimlendirmesi konusunda özellikle fabrika üretim alanları, depolar, spor salonları, otel gibi yüksek tavanlı binaların iklimlendirmesinde öne çıkan ürünleri bulunan Hoval, Hampton by Hilton'un seçimleri arasında oldu. Sektörde aparey olarak bilinen duvar tipi ürünlerin yanı sıra bunların çok daha modernize edilmiş EC motorlu fanlı, yerine göre taze havalı, yerine göre karışım havalı, ısı geri kazanım modüllü ısıtma ve soğutma yapabilen tavan tipi cihazları da kesintisiz iklimlendirme sağlıyor.

Hoval Topvent TV serisi duvar tipi cihazlar 6 metreye kadar olan alanların ısıtma ihtiyacına cevap verebiliyor. Hoval Topvent TH serisi tavan tipi cihazlar 12-15 metreye kadar yüksek tavanlı alanlarda, 164 kW kapasiteye kadar ısıtma kapasitesi sağlayabiliyor. Hoval Topvent THC serisi asma tavan tipi cihazlar 164 kW kapasiteye kadar ısıtma, 118 kW kapasiteye kadar soğutma ihtiyacına cevap verebiliyor. Topvent MH/MHC serisi tavan tipi cihazlar ise taze veya karışım havalı, ısı geri kazanımlı opsiyonlarıyla ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılıyor.

- FWA Serisi Gizli Tavan Tip Fan Coil

Hastane, ofis ve karma projler için iyi bir çözüm olan cihaz, yüksek stok sayısı sayesinde ihtiyaç olduğunda hızlıca temin edilebiliyor. 1.9-10.8 kW geniş kapasite aralığı, yüksek stok avantajı ve bakım kolaylığı gibi özellikler cihazın seçiminde belirleyici oluyor.

