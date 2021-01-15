Hamur işi kaçamağı yapmak isteyenlere göz göz kabaran pankek tarifi! Lezzetli bir pankek yapımının en önemli noktası...

Dünyanın dört bir tarafında kahvaltıda tatlı denilince akla gelen ilk yiyeceklerden biri olan pankek, tatlı ı ve hamur işi kaçamağı yapmak isteyenlerin şipşak hazırlayabileceği nefis bir tat. Şef Semen Öner'in mutfağından çıkan bu leziz tadı dilediğiniz reçelle, çikolatalı fndıklı kremalarlarla, balla, marmelatla ve peynirlerle tüketebilirsiniz.

PANKEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı süt

1 bardak un

1 yumurta

3 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı şeker

Kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Akçaağaç şurubu

PANKEK YAPILIŞI

Un, yumurta, tereyağı, şeker, kabartma tozu, tuz ve sütü sürahi gibi bir kabın içerisinde karıştırıyoruz. Bu hamuru yaptıktan sonra 10-15 dakika dinlendirmeniz gerekir. Akşamdan da yapabilirsiniz. Dinlenmiş hamur daha iyi sonuç verecektir.

Tavanın üzerine 1 lokma tereyağı koyuyoruz. Dinlenen hamuru tavaya alıyoruz ve pişiriyoruz. Üzeri gözenek gözenek olduğunda çeviriyoruz.

Pancake'in olmazsa olmazı akçaağaç şurubudur. Büyük marketlerde bulmanız mümkün. Alternatif olarak bal, pekmez, reçel kullanabilirsiniz.

Hamurun deliklerinden içeri şurubun geçmesi lazım.

Üzerine taze meyveler koyabilirsiniz. Biraz daha yaramazlaşmak istiyorsanız, fındık kreması, çikolata sosu da ekleyebilirsiniz. Birazcık da pudra şekeri serpebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.

PANKEK YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Lezzetli bir pankek yapımının en önemli noktası, uzun uzun çırpmamak. Çok karıştırılırsa hamur çok içinsde gluten oluşacak ve hamurunuz sertleşecektir. Malzemelerin karışması yeterli.

Kıvamında yaptığınız hamuru kaşıkla tavaya yavaşça yaymalısınız.

Sıcaklığın iyi ayarlanması, her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlar.

