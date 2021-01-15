Yiyenler gizli malzemesini merak ediyor: Biber salçalı kısır tarifi

Şef Semen Öner'in lezzetli dokunuşlarıyla hazırladığı kısır tarifi 5 çayınıza eşlik etmeye geliyor. Köz biberle taçlanan bu tarif tadıyla konuklarınızı merakta bırakacak.

KISIR MALZEMELERİ

2 bardak ince bulgur

1 adet kuru soğan

1 adet taze soğan

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 dal taze soğan

Maydanoz

Biber salçası

Domates sosu

Közlenmiş biber

Pul biber

Tuz

Limon

Sumak

KISIR YAPILIŞI

İlk olarak bulguru 1 buçuk bardak kaynamış su ile kabartıyoruz.

Soğanı biraz zeytinyağı ile kavuruyoruz. Soğan pembeleştikten sonra biber salçasını ekliyoruz.

Seviyorsanız domates ekleyebilirsiniz. İsterseniz domates salçası da ekleyebilirsiniz.

Soğanlı salçalı karışımı bulgura ekliyoruz. Şimdi de tuz, sumak, kırmızı pul biber, zeytinyağı, kırmızı köz biber, taze soğan ekleyerek karıştırıyoruz.

Nar ekşisini de ekleyerek dinlenmesini bekliyoruz.

Kısır soğuduktan sonra maydonoz ve naneyi ekliyoruz. İsterseniz limon suyu da ekleyebilirsiniz.

Şimdiden hepinize afiyet olsun.

