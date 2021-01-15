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Yiyenler gizli malzemesini merak ediyor: Biber salçalı kısır tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 15.01.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Tıpkı klasik kısır tarifinde olduğu gibi bu kısır tarifimiz de böyle. Ancak şefimiz içine lezzetine lezzet katan közlenmiş biberle bunu şölene dönüştürdü. İşte yiyenlerin içinde ne olduğunu merak ettiği damak çatlatan biber salçalı köz biberli kısır tarifi.

Şef Semen Öner'in lezzetli dokunuşlarıyla hazırladığı kısır tarifi 5 çayınıza eşlik etmeye geliyor. Köz biberle taçlanan bu tarif tadıyla konuklarınızı merakta bırakacak.

KISIR MALZEMELERİ

2 bardak ince bulgur
1 adet kuru soğan
1 adet taze soğan
5 çorba kaşığı zeytinyağı
1 dal taze soğan
Maydanoz
Biber salçası
Domates sosu
Közlenmiş biber
Pul biber
Tuz
Limon
Sumak

KISIR YAPILIŞI

İlk olarak bulguru 1 buçuk bardak kaynamış su ile kabartıyoruz.
Soğanı biraz zeytinyağı ile kavuruyoruz. Soğan pembeleştikten sonra biber salçasını ekliyoruz.
Seviyorsanız domates ekleyebilirsiniz. İsterseniz domates salçası da ekleyebilirsiniz.
Soğanlı salçalı karışımı bulgura ekliyoruz. Şimdi de tuz, sumak, kırmızı pul biber, zeytinyağı, kırmızı köz biber, taze soğan ekleyerek karıştırıyoruz.
Nar ekşisini de ekleyerek dinlenmesini bekliyoruz.
Kısır soğuduktan sonra maydonoz ve naneyi ekliyoruz. İsterseniz limon suyu da ekleyebilirsiniz.
Şimdiden hepinize afiyet olsun.

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