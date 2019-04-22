Hamza Hamzaoğlu: Antalyaspor maçına odaklandık

Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumunda taraftara açık antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Üst üste iki galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Hamzaoğlu, “Geçen hafta zor bir maçı geride bırakarak iyi bir skorla ayrıldık. Hem deplasmanda ilk galibiyet hem de arka arkaya iki maç kazanmak önemliydi. Bu galibiyet takımın kendine olan özgüveni ve ligde kalacağımıza inancı açısından çok önemliydi. Bu antrenmanı taraftarımıza açık antrenman yaparak birbirimize olan inancı ve güveni sağlamak istedik. Oyuncularımı Göztepe maçından dolayı kutluyorum. Ama halen işimiz bitmiş değil ayaklarımız yerde Antalyaspor maçına odaklandık. Bu galibiyetin mutluluğunu yaşıyoruz. Ciddi bir şekilde Antalyaspor maçına odaklandık. Hafta sonu inşallah iyi bir skor alıp yolumuza devam ederiz” dedi.

Kazım Karabekir Stadyumunda hazırlıklarına devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, kar yağışı altında ısınma hareketlerinin ardından koşu ve tek kale maç yaptı.

