Hamza Hamzaoğlu: Her şey bitmedi

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, Antalya kampının takıma çok şey kazandırdığını belirterek, "Bugün rakibimize karşı önemli bir maç oynadık ve kazandık, bunun için mutluyuz. Geldiğimizden bu yana aslında ilk üç haftada belki kazanamadık ama o üç hafta bize çok şey kazandırdı. Takımı tanıdık, oyuncuların neler yapabileceğine karar verdik. Nasıl bir oyun oynamamız gerektiğine karar verdik. Bu süreçte bir şeyler kaybederken kazanmayı hedefledik. Antalya kampı bizim için önemliydi. Yapmamız gerekenleri çalışma fırsatı bulduk. Eksikleri tamamlama oyun planını aktarma fırsatı bulduk. Akabinde Kasımpaşa maçıyla istediğimizi alamadık ama sonrasında Akhisar maçıyla başlayan çıkışımız pekişerek devam ediyor. Ben burada oyuncularımızı tebrik ediyorum özverililer. Bizi dinliyorlar. Hatalar mutlaka olacaktır. Futbolculara söylüyoruz, hata yapabilirsiniz ama denemekten vazgeçmeyin diye. Onlar da bizi dinliyorlar. Beraber oynamaktan keyif almaya başladılar, geldiğimizde kazanamayan, mutsuz bir takım vardı. Şimdi kazanmanın mutluluğunu yaşayan takım var. Ama bu günkü maçla her şey bitmedi, aynı ciddiyetle devam edeceğiz" diye konuştu.

Ligin son maçının son anına kadar aynı ciddiyetle devam edeceklerini ifade eden Hamzaoğlu, "Yolumuza devam etmek zorundayız. Bunu bugün ve yarın kutlayalım, şehir olarak buna ihtiyacımız vardı. Ama salı gününden itibaren Evkur Yeni Malatyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. İnşallah önümüzdeki hafta istediğimiz sonuçla döner ve yolumuza devam ederiz. Son maçın son anına kadar ciddiyetimizi sürdüreceğiz" dedi.

"BÖYLE BASİT GOLLER YEMEYE HAKKIMIZ YOK"

Mağlubiyeti hak etmediklerini söyleyen Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, basit goller yediklerini anlattı. Bakkal, konuşmasında şunları söyledi:

"Oyun açısından baktığımız zaman mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Sahada iyi mücadele eden takım vardı. Böyle basit goller yemeye hakkımız yok. İlk devre yarı sahada oynanan bir oyun oldu. Tempoyu biz belirledik ama gole kadar. Golü yedikten sonra demoralize oluyorsunuz. Sakho'nun sakatlanıp çıkmasıyla o ara ikinci golü yedik. Beklemediğimiz bir sonuç, benim beklemediğim bir sonuç. Şimdi önümüzde 3 maç, 9 puan var."

