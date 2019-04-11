Hamza Hamzaoğlu: Her şeyimizi vererek maçı kazanmak istiyoruz

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kulüp tesislerinde düzenlenen antrenman öncesinde soruları yanıtladı. Spor Toto Süper Lig'in. 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında oynayacakları Akhisarspor maçını değerlendiren Hamzaoğlu, Akhisarspor maçından galibiyetle ayrılmak istedikleri ifade ederek “Artık ligin son haftaları yaklaşıyor geçen hafta kötü bir mağlubiyet aldık. Trabzonspor maçında ki mücadelemizi yeniden deneyeceğiz. Teslim olmayacağız. Her türlü olumsuzluğa ve hakem hatalarına rağmen asla teslim olmayacağız. Son ana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah bu hafta kesinlikle kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Her şeyimizi ortaya koyarak bu maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyoruz. Oyuncularımız da bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Küme düşme psikolojisinin futbolcuları etkilediğini kaydeden Hamzaoğlu, “ Kolay değil küme düşme psikolojisini taşımak, aylardan beri kazanamayan bir takımının üzerindeki psikolojiyi atmak kolay değil. Maça çıkıyoruz bakıyoruz hala geride savunmada pas yapıyoruz öne gitmekte zorlanıyoruz. Bu psikolojik bir durum, antrenmanlarda bu durum böyle değil ama maça çıktıklarında bir türlü bu psikolojiyi atamıyorlar. Üzerlerinden bizde bunun için çabalıyoruz onları rahatlatmaya çalışıyoruz hata yapmaktan korkmayın denemekten asla vazgeçmeyin diye söylüyoruz. İnşallah bir galibiyete ihtiyacımız var. Yönetimle birlikte bunun için çabalasak da alacağımız bir galibiyetin bize getireceği moral motivasyon kadar hiçbir şey olmuyor maalesef, o yüzden inşallah bu hafta Akhisar maçı çok şey değiştirecek bunu biliyorum” ifadelerini kullandı.