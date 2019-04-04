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Hamza Hamzaoğlu: Kazanacağımıza inanıyoruz

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa ile oynayacakları mücadeleyi kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Hamza Hamzaoğlu: Kazanacağımıza inanıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak BB Erzurumspor'da hazırlıklar sürüyor. Kasımpaşa karşısında çıkış yakalamayı hedefleyen mavi-beyazlılarda kaptan Egemen, ve İbrahim’in sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor. Milli takım ve yerel seçim arasını Antalya'da kamp yaparak geçiren Erzurum ekibinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi.

Lige verilen arayı Antalya'da değerlendirmeyi uygun gördüklerini belirten Hamzaoğlu, "Hem hava hem saha şartları daha iyi. İki haftadır buradayız. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Yoğun çalışma imkanımız oldu. Burada daha takım olmak adına birlikte zaman geçirdik. İşimiz çok zor. Kalan 8 haftada saha içi ve saha dışında birlikteliğe ihtiyacımız var. Bütün oyuncularımdan son derece memnunum. Takım içindeki eksiklerimizi tamamlamaya gayret ediyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçıyla iyi bir çıkışın başlangıcını yaparız. Artık kendi rakiplerimizle oynayacağız. Önemli olan ligin sonunu doğru yerde bitirmek. Kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

Hep birlikte camia olarak bir mücadelenin içerisine gireceklerini söyleyen Hamzaoğlu, "Egemen ve İbrahim’in sakatlığı var. Muhammed Reşat’ın elinde sakatlığı vardı. Alçısı çıktı. Tam yüzde yüz hazır değil. Bu oyuncularımızın dışında takım olarak hazırız, maçı bekliyoruz" diye konuştu.

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hamza hamzaoğlu Kasımpaşa bb erzurumspor Spor Toto Süper Lig

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