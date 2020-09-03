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Hamza Hamzaoğlu'ndan transfer değerlendirmesi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 03.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, transferi değerlendirerek, "Kadromuza önemli isimleri kattık, katmaya da devam ediyoruz. Amacımız lig başlayana kadar en hazır hale gelebilmek" dedi.

Hamza Hamzaoğlu'ndan transfer değerlendirmesi

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu Bolu kampında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona verimli bir şekilde hazırlandıklarını kaydeden Hamzaoğlu, “Bolu kampımız sürüyor. Burada verimli bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Kadromuzu oluşturmaya başladık. önemli isimleri aramıza kattık, katmaya da devam ediyoruz. Amacımız lig başlayana kadar en hazır hale gelebilmek. Eksik olan mevkiler için yönetimimizin transfer görüşmeleri devam ediyor. Gayemiz iyi bir kadroyla güçlü bir takım olabilmek. Bu anlamda kampımızın da verimli geçtiğini söyleyebilirim” diye konuştu.

Hamzaoğlu, kendilerini zorlu bir sezonun beklediğini ifade ederek, “Bu sezon daha fazla takımla zorlu bir maratona çıkacağız. Takımların transferde de zor bir süreçten geçtiğine şahit oluyoruz. Süreç neyi getirir bilmiyoruz fakat futbolun dinamiklerinin daha destekçi olması kabul gören bir gerçek. Yeni Malatyaspor için güzel bir sezon olması adına her şeyimizi ortaya koyacağız. Bu gayreti futbolcularımdan da görmek bizi memnun ediyor” açıklamasını yaptı.

(İHA)

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