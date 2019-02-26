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Hamza Hamzaoğlu'undan Akhisarspor açıklaması geldi

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 26.02.2019 20:29 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de bitime 11 maç kala kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşen son sıradaki Akhisarspor'da teknik direktör arayışları sürerken yönetimin teklif götürdüğü takımın eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu'ndan açıklama geldi.

Hamza Hamzaoğlu'undan Akhisarspor açıklaması geldi

Daha önce Mesut Bakkal, İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural'la görüşüp anlaşamayan yeşil-siyahlıları ilk kez Süper Lig'e taşıyan isim olan Hamza Hamzaoğlu, Akigo için fedakarlık yaptığını ancak anlaşma sağlanamadığını söyledi. Süper Lig'de de 2 yıl görev yaptığı Akhisarspor'dan ayrıldıktan sonra 2015 yılında Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Hamzaoğlu, geçmişte kulübe kalbi kırık veda ettiğini açıkladı.

Bir internet sitesine açıklama yapan Hamza Hamzaoğlu, "Akhisarspor'dan ayrılırken kalbimiz kırık ayrıldık. Yeniden teklif gelince camiayı, taraftarları, kulübün yapısını iyi bildiğim için normalde diğer çalıştığım takımlardan aldığım ücretin yüzde 25'inden feragat ettim. Ben yönetime, 'Takımın durumu belli, kadro yapısı belli, toplanan puan ortada. Eğer olur da kümeye düşersek ertesi sezon bırakıp gitmek yok yine beraberiz' dedim, fakat düşüneceklerini ilettiler. Galatasaray maçından önce takımın başına geçmek istiyordum ama olmadı. Risk almaksa, elini taşın altına koymaksa hepsini yaptım diyebilirim. Bundan sonra her iki taraf için de hayırlısı olsun" dedi. Akhisar'ın Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa deplasmanına da Cem Kavçak'la çıkması bekleniyor.

FATİH'TE YİNE GALATASARAY İDDİASI

Akhisarspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaleci Fatih Öztürk'ün Galatasaray'la söz kestiği iddia edildi. İsmi sezon başında ve devre arasında da sarı-kırmızılılarla anılan ancak transferine yönetimin onay vermediği 32 yaşındaki file bekçisi iki takım arasında pazar gün deplasmanda oynanan maç öncesi son anda sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkartılmıştı. Fatih'in yerine ligde bu sezon ilk kez kaleyi koruyan Lukac, maç boyunca sergilediği iyi performansa rağmen 90+4. dakikada yediği hatalı golle mağlubiyette başrol oynadı. Geçen sezon Türkiye Kupası maçlarında kaleyi Lukac'tan devralıp ardından takımın 1. kalecisi olan Fatih, yeşil-siyahlılarla 2 kupa kaldırdı.

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