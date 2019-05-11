MAGAZİN

Hande Ataizi'nden Talat Bulut itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Snob Magazin'in haberine göre; Hande Ataizi, 'Yasak Elma' dizisinden gelen teklifi oyuncu Talat Bulut yüzünden kabul etmediğini açıkladı

Hande Ataizi'nden Talat Bulut itirafı!

Hande Ataizi, 19 yıl önce film setinde Talat Bulut’un kendisini taciz ettiğini açıklamış, ardından ikili birbirlerini hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Yapımcı Fatih Aksoy’dan, Talat Bulut’un da rol aldığı Yasak Elma dizisi için teklif alan Ataizi gelen teklifi geri çevirdiğini anlatıp “Gergin bir ortamda çalışmayı tercih etmedim. Öyle karar verdik yapımcıyla” diye konuştu.

Eylül ayı için başka projelerle görüşmeler yaptığını ifade eden oyuncu “Dizi projeleri için görüşmeler yapıyorum. Draması ağır olan bir projeyle ekranlarda olmak isterim” ifadelerini kullandı.

hande ataizi (4)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Haluk Levent duyurdu! Bomba haberHaluk Levent duyurdu! Bomba haber
İşte ekranların yeni yemek yarışması!İşte ekranların yeni yemek yarışması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hande ataizi Talat Bulut

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nejat Aksoy yoğun bakımda!

Ünlü şarkıcıdan üzen haber!

Tuba Ünsal'ın nafaka paylaşımı kadın takipçilerini kızdırdı

Tuba Ünsal'ın nafaka tepkisi!

Yıldız Tilbe'nin İbrahim Erkal kararı duygulandırdı

Yıldız Tilbe'nin İbrahim Erkal kararı duygulandırdı

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sorularına ilginç tepki!

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sorularına ilginç tepki!

Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün son yolculuğuna uğurlandı

Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si son yolculuğuna uğurlandı

Murat Boz'dan Aslı Enver'e sürpriz kutlama!

Murat Boz'dan Aslı Enver'e sürpriz kutlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.