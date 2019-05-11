Hande Ataizi'nden Talat Bulut itirafı!

Hande Ataizi, 19 yıl önce film setinde Talat Bulut’un kendisini taciz ettiğini açıklamış, ardından ikili birbirlerini hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Yapımcı Fatih Aksoy’dan, Talat Bulut’un da rol aldığı Yasak Elma dizisi için teklif alan Ataizi gelen teklifi geri çevirdiğini anlatıp “Gergin bir ortamda çalışmayı tercih etmedim. Öyle karar verdik yapımcıyla” diye konuştu.

Eylül ayı için başka projelerle görüşmeler yaptığını ifade eden oyuncu “Dizi projeleri için görüşmeler yapıyorum. Draması ağır olan bir projeyle ekranlarda olmak isterim” ifadelerini kullandı.





