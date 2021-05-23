Hande Baladın: Hedefimiz 3 turnuvada madalya kazanmak

FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyatları ve CEV Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Hande Baladın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine hedefler ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir yazın kendilerini beklediğini ifade eden 23 yaşındaki voleybolcu, "Odaklanmamız gereken VNL (Voleybol Milletler Ligi) var. Uzun süredir takımla birlikte oynamadık. Neredeyse 1.5-2 sene oldu. Tekrar o ritmi yakalamak istiyoruz. Olimpiyatlar için VNL’de oynayacağımız bu turnuvaların, birlikteliğimizi pekiştirmek adına iyi geleceğini düşünüyorum. Son 2-3 haftada hazırlık programımız oldu. İnanılmaz yoğun geçiyor. En iyi şekilde VNL’de olmak istiyoruz. VNL’de de en iyi performansımızla olimpiyatlara hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 3 TURNUVADA MADALYA KAZANMAK"

Mili Takım’ın hedefleri hakkında konuşan Baladın, "Hedeflerimiz 3 turnuvada madalya kazanmak. Turnuva turnuva gideceğiz. İlk önce VNL. Daha sonra olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası. Hepsinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Onun için sahada en iyi şekilde performans göstereceğiz" şeklinde konuştu.