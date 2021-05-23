SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Hande Baladın: Hedefimiz 3 turnuvada madalya kazanmak

Hande Baladın: Hedefimiz 3 turnuvada madalya kazanmak

23.05.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, katılacakları Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyatları ve CEV Avrupa Şampiyonası’nda hedeflerinin hepsinde madalya almak olduğunu söyledi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyatları ve CEV Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Hande Baladın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine hedefler ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir yazın kendilerini beklediğini ifade eden 23 yaşındaki voleybolcu, "Odaklanmamız gereken VNL (Voleybol Milletler Ligi) var. Uzun süredir takımla birlikte oynamadık. Neredeyse 1.5-2 sene oldu. Tekrar o ritmi yakalamak istiyoruz. Olimpiyatlar için VNL’de oynayacağımız bu turnuvaların, birlikteliğimizi pekiştirmek adına iyi geleceğini düşünüyorum. Son 2-3 haftada hazırlık programımız oldu. İnanılmaz yoğun geçiyor. En iyi şekilde VNL’de olmak istiyoruz. VNL’de de en iyi performansımızla olimpiyatlara hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 3 TURNUVADA MADALYA KAZANMAK"

Mili Takım’ın hedefleri hakkında konuşan Baladın, "Hedeflerimiz 3 turnuvada madalya kazanmak. Turnuva turnuva gideceğiz. İlk önce VNL. Daha sonra olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası. Hepsinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Onun için sahada en iyi şekilde performans göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Kulüplerde yoğun geçen sezondan sonra milli takımda da yine aynı yoğunluğun olacağının hatırlatılması üzerine başarılı voleybolcu, "Çok zordu. Bizim gibi bütün sporcular yoğun tempodan çıktı. Yapmamız gerekiyor. Bu bizim işimiz ve şartlar ne olursa olsun en iyi performansımızla sahaya çıkmak zorundayız. Kendimizi en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Tüm zorlukların üstesinden takımımızla geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

KAYNAK: İHA
VİDEO: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Milli okçulardan 11 madalya birdenMilli okçulardan 11 madalya birden
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

G.Saray'da 2 yıllık imza

G.Saray'da 2 yıllık imza

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Younes Belhanda geri dönüyor

Younes Belhanda geri dönüyor

Golcü isimden F.Bahçe ve G.Saray itirafı

Golcü isimden F.Bahçe ve G.Saray itirafı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.