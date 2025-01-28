Hande Baladın için ortalığı ayağa kaldıracak transfer iddiası! Ligde tüm dengeler değişebilir...

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Medicana, ses getirecek bir transferi bitirme noktasına getirdi. Hande Baladın ile ilgilenen sarı-lacivertliler, efsane oyuncuyu kadrosuna katmak üzere...

TEK HEDEFLERİ HANDE BALADIN

Gazete Mintonette'nin haberine göre; Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'ten Hande Baladın’ı transfer hedefi olarak belirledi ve tüm şartları zorlama kararı aldı. Türk voleybolunun efsane ismi Hande Baladın transferi sosyal medyada ses getirdi.

HAYRANLARI ŞAŞKIN!

Hande Baladın ile çıkan transfer haberi sonrası başarılı ismin hayranları büyük şaşkınlık yaşadı. Eczacıbaşı formasıyla efsaneleşen Hande Baladın'ın olası transferi ligdeki dengeleri değiştirebilir.