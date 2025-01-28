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  4. Hande Baladın için ortalığı ayağa kaldıracak transfer iddiası! Ligde tüm dengeler değişebilir...

Hande Baladın için ortalığı ayağa kaldıracak transfer iddiası! Ligde tüm dengeler değişebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2025 07:50
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Türk voleybolunun efsane ismi Hande Baladın hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Eczacıbaşı'nda uzun süredir forma giyen Hande Baladın için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve transferi bitirme aşamasına getirdiği yazıldı.

Hande Baladın için ortalığı ayağa kaldıracak transfer iddiası! Ligde tüm dengeler değişebilir...

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Medicana, ses getirecek bir transferi bitirme noktasına getirdi. Hande Baladın ile ilgilenen sarı-lacivertliler, efsane oyuncuyu kadrosuna katmak üzere...

TEK HEDEFLERİ HANDE BALADIN

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Gazete Mintonette'nin haberine göre; Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'ten Hande Baladın’ı transfer hedefi olarak belirledi ve tüm şartları zorlama kararı aldı. Türk voleybolunun efsane ismi Hande Baladın transferi sosyal medyada ses getirdi.

HAYRANLARI ŞAŞKIN!

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Hande Baladın ile çıkan transfer haberi sonrası başarılı ismin hayranları büyük şaşkınlık yaşadı. Eczacıbaşı formasıyla efsaneleşen Hande Baladın'ın olası transferi ligdeki dengeleri değiştirebilir.

Hande Baladın Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu transfer ligde büyük bir değişim yaratır.
Eczacıbaşı'nda kalmalı, başka bir takıma gitmemeli.
Hande Baladın'ın transferi sürpriz olmaz, bekleniyordu.
Fenerbahçe için önemli bir kazanım olur.

Anahtar Kelimeler:
Voleybol Hande Baladın
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