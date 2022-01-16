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Hande Doğandemir ile Onur Tuna'dan aşk itirafı! İkiliden sürpriz hamle geldi

16.01.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Annemizi Saklarken dizisinde rol alan başarılı oyuncu Hande Doğandemir'in bir süre önce adı meslektaşı Onur Tuna ile anılmıştı. Şimdiye dek konu hakkında herhangi bir yorumda bulunmayan ikiliden sürpriz bir hamle geldi.

Hande Doğandemir ile Onur Tuna'dan aşk itirafı! İkiliden sürpriz hamle geldi

Mahkum dizisinde rol alan Onur Tuna ve Annemizi Saklarken'de başrolü üstlenen Hande Doğandemir oyunculuk performanslarının yanında özel hayatlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. İkilinin daha önce birliktelik yaşadıkları iddia edilmiş fakat iki taraftan da konu hakkında bir açıklama gelmemişti.

SOSYAL MEDYADA 'EMOJİLİ' PAYLAŞIM!

Hande Doğandemir ve Onur Tuna, sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine kalp emojisi göndererek aşklarını duyurdu.

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Oyuncu Onur Tuna'nın Instagram üzerinde yaptığı paylaşıma Doğandemir, siyah kalp emojili bir yorumda bulundu. Ünlü oyuncu da meslektaşının yorumuna kalp emojisi ile karşılık verdi. Sevilen oyuncular, böylelikle aşklarını ilk kez ilan etmiş oldu.

Doğandemir'in "Daha İyi Bir Yarın" isimli filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Doğandemir ise "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor, hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" şeklinde konuşmuş ve iddiaları yalanlamıştı.

TELEFONUNDA FOTOĞRAFINI TAŞIYORDU!

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Geçmiş dönemde adı kendisi gibi oyuncu olan Yağız Can Konyalı ile anılan ve bu iddiaları reddetmiş olan Hande Doğandemir'in, meslektaşı Onur Tuna ile beraber olduğu söylentileri yayılmıştı. Doğandemir'in, telefonunun arkasında yer alan fotoğrafta ise Onur Tuna'nın yer aldığı konuşulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Tuna Hande Doğandemir
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