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Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!

14.06.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından biri olan Hande Doğandemir en son, Annemizi Saklarken dizisinde Handan Güven karakteriyle adından söz ettirdi. Diziden yana yüzü gülmeyen Doğandemir, sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!

Uzun yıllardır ekranlarda olan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya pozlarıyla ilgi çekiyor. 36 yaşındaki Doğandemir, kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla gündeme geldi.

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Hande Doğandemir Keskin Bıçak, Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı gibi projelerde yer aldı.

Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!

Yılların oyuncusu Doğandemir, kayaların üstünden verdiği yırtmaçlı elbiseli pozuyla gündeme geldi.

Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!

O pozu hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!

Hande Doğandemir'in oyunculuk alanında iki ödülü bulunuyor.

Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!

Doğandemir oyunculuğun yanı sıra sunucu ve sosyologdur.

Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!

Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!

Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!

Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!

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Hande Doğandemir
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