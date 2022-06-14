Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!

Uzun yıllardır ekranlarda olan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya pozlarıyla ilgi çekiyor. 36 yaşındaki Doğandemir, kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla gündeme geldi.
Hande Doğandemir Keskin Bıçak, Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı gibi projelerde yer aldı.
Yılların oyuncusu Doğandemir, kayaların üstünden verdiği yırtmaçlı elbiseli pozuyla gündeme geldi.
O pozu hayranları beğeni yağmuruna tuttu.
Hande Doğandemir'in oyunculuk alanında iki ödülü bulunuyor.
Doğandemir oyunculuğun yanı sıra sunucu ve sosyologdur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum