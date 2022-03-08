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Hande Doğandemir: Kilo aldıysan linç ediliyorsun!

08.03.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem kilo aldığı yönündeki haberlerle adından söz ettiren Hande Doğandemir, "güzellik" ve "beden algısı" hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Sırf üzerinden kazanç elde etmek için dayatılan tüm algı yöntemlerini çok zalimce buluyorum. Zayıf ve güzel olmanın 'değerli' olmakla eş tutulduğu bir düzende yaşamak beni çok incitiyor. Kilo aldıysan ya da çok zayıfsan, saçlarında beyazların varsa veya cildin yeterince pürüzsüz değilse linç ediliyorsun" dedi.

Hande Doğandemir: Kilo aldıysan linç ediliyorsun!

"Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı" ve "Her şey Aşktan" gibi birçok projede rol alan Hande Doğandemir (36), samimi açıklamalarda bulundu. 'Gardırop Magazin' dergisine konuşan Doğandemir, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Yeni projeleriyle alakalı konuşan oyuncu, "Senaryosundan çok etkilendiğim ve merakla beklediğim bir bağımsız filmim var. Prensipte anlaştık. İnşallah yaza doğru onun seti başlayacak." ifadelerini kullandı.

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"NFT SERİSİ ÇIKARMAK ÜZEREYİM"

Diğer projeleri arasında bir dijital sanat işinin de yer aldığını dile getiren Hande Doğandemir, "Çektiğim fotoğraflarla bir NFT serisi çıkarmak üzereyim. Bu da beni heyecanlandırıyor." dedi.

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"BİRAZ KORKUTUCU"

"Metaverse gibi teknolojik gelişmeler sana ne hissettiriyor?" sorusunu yanıtlayan Doğandemir, "Anlamaya çalışıyorum açıkçası. Henüz tam olarak algılayamadığım bir dünya var orada. Biraz korkutucu geliyor. Yakında gözümüzde bir gözlükle koltuğumuzdan kalkmadan yaşayacağız gibi..." şeklinde konuştu.

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"KİLO ALDIYSAN LİNÇ EDİLİYORSUN!"

Bir dönem kilo aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ünlü isim, "güzellik" ve "beden algısı" hakkında şunları söyledi:

Sırf üzerinden kazanç elde etmek için dayatılan tüm algı yöntemlerini çok zalimce buluyorum. Zayıf ve güzel olmanın 'değerli' olmakla eş tutulduğu bir düzende yaşamak beni çok incitiyor. Mesela bir oyuncu olarak yeterince zayıf ve güzel değilsen, ne yeteneğinin ne yaptığın işlerin bir kıymeti oluyor. Bunu çok acımasız buluyorum. Kilo aldıysan ya da çok zayıfsan, saçlarında beyazların varsa veya cildin yeterince pürüzsüz değilse linç ediliyorsun.
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"GARANTİCİ BİRİYİM"

Hande Doğandemir, daha önce, "Bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık nedir?" sorusuna, "Ben o kadar çılgın biri değilim. Sanırım daha garantici biriyim." yanıtını vermişti.


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