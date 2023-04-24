Hande Doğandemir küvette sere serpe uzandı! Tatil pozlarını peş peşe paylaştı

Oyuncu Hande Doğandemir, son olarak Hayat Bügün dizisiyle ekranlarda yer alıyordu. Dizinin final kararı almasıyla setlere ara veren güzel oyuncu Hatırladığım Ağaçlar filminde rol aldı. Tatilde kameralara poz veren Doğandemir, takipçilerine paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

İletişim sosyolojisi üzerinde tez hazırlarken bir yapım şirketinde stajyerlik yapan Hande Doğandemir çeşitli yapım ve rejilerde çalıştı. Bir dönem kamera arkasında editör yardımcısı olarak program içeriği hazırladı.

Güneşi Beklerken dizisinde liseli atletizm sporcusu Zeynep rolüyle hafızalara kazınan Doğandemir, birçok farklı dizi ve sinema filminde rol aldı.

TATİLDEN POZLARINI PAYLAŞTI

Hande Doğandemir, rol aldığı filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından tatile çıktı.

Güzel oyuncu tatilde de fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.

Kameralara poz veren Doğandemir, tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Doğandemir'in tatil paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorumlar geldi.

Küvette sere sepre uzanan Hande Doğandemir, o pozunu da paylaştı.





