İrem Derici'den Mabel Matiz tepkisi! "Halime'yi samanlıkta bastılar..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkının sözlerinin ve klibinin müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

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İrem Derici soruşturma kararına tepki gösterdi. Şarkıcı geçmişten bir türküyü paylaşarak kararı eleştirdi:

"Halime'yi samanlıkta bastılar, şalvarını gül dalına astılar, gecesini bin beş yüze kestiler diye türkümüz var…"