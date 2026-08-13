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İrem Derici'den Mabel Matiz tepkisi! "Halime'yi samanlıkta bastılar..."

Mabel Matiz'in yeni şarkısı "Ha Leylim" şarkısının sözlerine ve klibine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İrem Derici bu duruma eski bir türküyü paylaşarak tepki gösterdi.

İrem Derici'den Mabel Matiz tepkisi! "Halime'yi samanlıkta bastılar..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkının sözlerinin ve klibinin müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirdi.

İrem Derici den Mabel Matiz tepkisi! "Halime yi samanlıkta bastılar..." 1

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

İrem Derici den Mabel Matiz tepkisi! "Halime yi samanlıkta bastılar..." 2

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İrem Derici soruşturma kararına tepki gösterdi. Şarkıcı geçmişten bir türküyü paylaşarak kararı eleştirdi:

"Halime'yi samanlıkta bastılar, şalvarını gül dalına astılar, gecesini bin beş yüze kestiler diye türkümüz var…"

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Mabel Matiz
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