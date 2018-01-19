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Hande Doğandemir-Mert Fırat çifti ayrıldı!

MAGAZİN HABERLERİ | 19.01.2018 17:13 | Son Güncelleme 3 saat önce

Mert Fırat ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hande Doğandemir, ayrılık kararı aldı.

Hande Doğandemir-Mert Fırat çifti ayrıldı!

Oyuncu çift Mert Fırat ile Hande Doğandemir, ani bir kararla birlikteliklerine son verdi. İkili, geçmişte de sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

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Sözcü'de yer alan habere göre; ikilinin ilişkisindeki en büyük kriz, Hande Doğandemir ile Yiğit Özşener’in yakınlaştığı iddialarının ortaya atıldığı dönemde patlak verdi. Ancak güzel oyuncu, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

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Ayrılık kararının Mert Fırat’tan geldiği öğrenilirken, bu kararda geçmişte ortaya atılan Doğandemir-Özşener iddialarının etkisinin olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat hande doğandemir

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