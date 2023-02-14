Hande Doğandemir o paylaşımlara çok kızdı! 'Hangi akılla mantıkla yapıyorsunuz!'

Hande Doğandemir, Türkiye'nin Güney Doğu'sunu sarsan deprem faciası sonrası paylaşılan müzikli görüntülerden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

''MÜZİK DÖŞEYİP KLİP HALİNE GETİRMEYİN''

Ünlü oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Artık televizyon ve sosyal medyada depremle ilgili görüntüleri lütfen müzik döşeyip klip haline getirmeyin. Yeterince acı çektiğimiz görüntüler zaten... Bir de depremzedeleri düşünün. Hangi akılla mantıkla yapıyorsunuz bunu, akıl alır gibi değil!'' ifadelerini kullandı.

DESTEK YAĞDI

Hande Doğandemir'in paylaşımına 3 binin üzerinde beğeni geldi. Takipçileri, ünlü oyuncunun sözlerine ''Biri de çıkıp 'bunu neden yapıyoruz?' demiyor cidden'' ve ''Amaçlarını ben de anlamış değilim'' gibi yorumlar yaptı.

