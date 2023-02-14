MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Doğandemir o paylaşımlara çok kızdı! 'Hangi akılla mantıkla yapıyorsunuz!'

Hande Doğandemir o paylaşımlara çok kızdı! 'Hangi akılla mantıkla yapıyorsunuz!'

14.02.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem faciasının ilk gününden beri takipçilerini sosyal medyada bağış yapmaya çağıran ünlü oyuncu Hande Doğandemir, depremzedelere ait görüntülerin klip haline getirilmesine isyan etti.

Hande Doğandemir o paylaşımlara çok kızdı! 'Hangi akılla mantıkla yapıyorsunuz!'

Hande Doğandemir, Türkiye'nin Güney Doğu'sunu sarsan deprem faciası sonrası paylaşılan müzikli görüntülerden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

''MÜZİK DÖŞEYİP KLİP HALİNE GETİRMEYİN''

Ünlü oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Artık televizyon ve sosyal medyada depremle ilgili görüntüleri lütfen müzik döşeyip klip haline getirmeyin. Yeterince acı çektiğimiz görüntüler zaten... Bir de depremzedeleri düşünün. Hangi akılla mantıkla yapıyorsunuz bunu, akıl alır gibi değil!'' ifadelerini kullandı.

Hande Doğandemir o görüntülere çok kızdı! 'Hangi akılla mantıkla yapıyorsunuz bunu!'

DESTEK YAĞDI

Hande Doğandemir'in paylaşımına 3 binin üzerinde beğeni geldi. Takipçileri, ünlü oyuncunun sözlerine ''Biri de çıkıp 'bunu neden yapıyoruz?' demiyor cidden'' ve ''Amaçlarını ben de anlamış değilim'' gibi yorumlar yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarını paylaştı... "Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce..."Mezarını paylaştı... "Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce..."
Acı hikaye! Hem kendisi hem izleyenler ağladı!Acı hikaye! Hem kendisi hem izleyenler ağladı!
İsyan etti! "Mülteci ve kaçak Afganları sokmayın" deyip eklediİsyan etti! "Mülteci ve kaçak Afganları sokmayın" deyip ekledi
Anahtar Kelimeler:
deprem Hande Doğandemir sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu gününde

En Çok Okunan Haberler

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze...'

'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze...'

Binalardan alınan beton örnekleri şaşkına çevirdi! Betondan nazar boncuğu, gazete parçaları ve köpük çıktı…

Binalardan alınan beton örnekleri şaşkına çevirdi! Betondan nazar boncuğu, gazete parçaları ve köpük çıktı…

Bir büyük bağış daha! Haluk Levent açıkladı

Bir büyük bağış daha! Haluk Levent açıkladı

Bakan Derya Yanık'tan depremzede çocuklar hakkında açıklama

Bakan Derya Yanık'tan depremzede çocuklar hakkında açıklama

6 milyon TL'ye satılıyordu, lüks rezidans mezar oldu

6 milyon TL'ye satılıyordu, lüks rezidans mezar oldu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.