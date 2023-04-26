Hande Erçel dedesi ölünce Hakan Sabancı ile İtalya tatilini yarıda kesti! Cenazede görüntülendi

Hande Erçel'in annesi gibi dedesi de kansere yenildi. Acı haberi duyar duymaz sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya tatilini yarıda kesip, soluğu törende alan ünlü oyuncuya başsağlığı mesajları yağdı.

Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da tatil yapan Erçel, acı haber sonrasında dedesinin cenaze törenine katılmak üzere apar topar soluğu Bandırma'da aldı.

Kansere yenilen Metin Erçel, dün ikindi namazına müteakiben Bandırma Haydarçavuş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Dedesinin cenaze törenine katılan Hande Erçel'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

