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Hande Erçel dedesi ölünce Hakan Sabancı ile İtalya tatilini yarıda kesti! Cenazede görüntülendi

26.04.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile tatilden tatile koşan Hande Erçel dedesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Ölüm haberinin ardından tatili yarıda kesen Erçel soluğu Bodrum'da aldı. Cenazede görüntülenen Erçel bir hayli üzgündü.

Hande Erçel dedesi ölünce Hakan Sabancı ile İtalya tatilini yarıda kesti! Cenazede görüntülendi

Hande Erçel'in annesi gibi dedesi de kansere yenildi. Acı haberi duyar duymaz sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya tatilini yarıda kesip, soluğu törende alan ünlü oyuncuya başsağlığı mesajları yağdı.

Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da tatil yapan Erçel, acı haber sonrasında dedesinin cenaze törenine katılmak üzere apar topar soluğu Bandırma'da aldı.

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Kansere yenilen Metin Erçel, dün ikindi namazına müteakiben Bandırma Haydarçavuş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Dedesinin cenaze törenine katılan Hande Erçel'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

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