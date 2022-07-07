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Hande Erçel'den mayolu cesur paylaşım! Bacakları ve fitliğiyle olay oldu: "Düştük be"

07.07.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kerem Bürsin ile birlikte Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Erçel, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrılık haberiyle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncudan bu defa mayolu bir cesur yaz paylaşımı geldi.

Hande Erçel'den mayolu cesur paylaşım! Bacakları ve fitliğiyle olay oldu: "Düştük be"

Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları, Halka ve Sen Çal Kapımı gibi pek çok farklı yapımda rol alan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdilerde sosyal medyada paylaşım yapmaya devam eden isim, geçtiğimiz günlerde kırmızı elbiseli paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı.

HANDE ERÇEL'DEN MAYOLU CESUR PAYLAŞIM!

Son olarak mavi peruklu paylaşımı ve kırmızı elbiseli pozuyla konuşulan ünlü oyuncu, kardeşi Gamze Erçel ile beraber Alaçatı tatiline çıkmıştı.

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Kardeşi Gamze Erçel ile keyifli bir tatil geçiren ünlü isim, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.

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TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI

Erçel'den bu defa beyaz mayolu cesur bir yaz paylaşımı geldi. Bir dergiye poz veren ünlü ismin fotoğrafına takipçilerden de beğeni ve yorum yağdı.

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"DÜŞTÜK BE"

Takipçilerde güzel oyuncunun fitliğine övgü gelirken, bir takipçi ise "Düştük be" yorumunda bulundu.

İşte Hande Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Hande Erçel sen çal kapımı
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