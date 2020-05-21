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Hande Erçel'den Sen Çal Kapımı açıklaması! 'Kerem Bürsin ile çalıştığıma...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 11:17 | Son Güncelleme

Karantinayı sevgilisi Murat Dalkılıç ve ablasıyla geçiren Hande Erçel yeni dizisi Sen Çal Kapımı ile ilgili konuştu. Erçel partneri Kerem Bürsin ile igili de yorum yaptı.

Hande Erçel'den Sen Çal Kapımı açıklaması! 'Kerem Bürsin ile çalıştığıma...'

Hande Erçel, yeni projesi Sen Çal Kapımı hakkında “Heyecanlıyız, çok yoğun çalışıyoruz. Başladık” diye konuştu. Kerem Bürsin ile yeni tanıştığını belirten Hande Erçel, yeni partnerini övdü.

Ünlü oyuncu, “Biz yeni tanıştık. Çok tatlı, çok olağanüstü bir insan. Gerçekten çok mutluyum onunla çalıştığıma” şeklinde konuştu.

Karantina döneminde iş hazırlığı yaptığını ve keyifli geçtiğini anlatan Hande Erçel, karantina günlerini beraber geçiren ve sık sık fotoğraflarını yayınladığı yeğeni Aylin Mavi ile ilgili gelen soruları da yanıtladı.

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Yeğenin kendine benzediği için çok mutlu olduğunu söyleyen Erçel, “Çok mutluyum" dedi. (tv100)

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