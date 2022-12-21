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Hande Erçel ekrana geri dönüyor! İşte yeni dizisi... Sosyal medya yıkıldı

21.12.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra herhangi bir televizyon projesinde rol almayan güzel oyuncu Hande Erçel'in yeni işi merakla bekleniyordu. Hande Erçel'in eski partneriyle yeniden bir araya geleceği öne sürüldü.

Hande Erçel ekrana geri dönüyor! İşte yeni dizisi... Sosyal medya yıkıldı

Halka ve Azize gibi dizilerde reyting canavarını yenemeyen Hande Erçel'in, Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki partneri Burak Deniz ile yeniden kamera karşısına geçeceği iddia edildi.

Sosyal medyada yer alan bir söylentiye göre Hande Erçel, eski partneri Burak Deniz ile İçimdeki Yabancı dizisinde başrolleri paylaşacak.

Hande Erçel ekrana geri dönüyor! İşte yeni dizisi... Sosyal medya yıkıldı

Erçel'in henüz karar aşamasında olduğu ancak teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

Güneşin Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Hande Erçel daha sonra pek çok projede rol aldı ancak sık sık erken finali gördü.

Hande Erçel ekrana geri dönüyor! İşte yeni dizisi... Sosyal medya yıkıldı

Oyunculuğu nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Hande Erçel'in yeni dizisi sosyal medya kullanıcıları tarafından olumsuz karşılandı. İçimdeki Yabancı dizisine ''Eski partnerleri yeniden oynatmak da moda oldu'' ve ''Bu çift bana artık uyumlu gelmiyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel ekrana geri dönüyor! İşte yeni dizisi... Sosyal medya yıkıldı


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