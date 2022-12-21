Hande Erçel ekrana geri dönüyor! İşte yeni dizisi... Sosyal medya yıkıldı

Halka ve Azize gibi dizilerde reyting canavarını yenemeyen Hande Erçel'in, Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki partneri Burak Deniz ile yeniden kamera karşısına geçeceği iddia edildi.

Sosyal medyada yer alan bir söylentiye göre Hande Erçel, eski partneri Burak Deniz ile İçimdeki Yabancı dizisinde başrolleri paylaşacak.

Erçel'in henüz karar aşamasında olduğu ancak teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

Güneşin Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Hande Erçel daha sonra pek çok projede rol aldı ancak sık sık erken finali gördü.

Oyunculuğu nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Hande Erçel'in yeni dizisi sosyal medya kullanıcıları tarafından olumsuz karşılandı. İçimdeki Yabancı dizisine ''Eski partnerleri yeniden oynatmak da moda oldu'' ve ''Bu çift bana artık uyumlu gelmiyor'' gibi yorumlar yapıldı.



