Hande Erçel ev halini paylaştı! Mini taytlı pozuna beğeni yağdı

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkati çekmeye devam ediyor.

EV HALİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde tatil için New York'a giden Erçel, orada da birbirinden iddialı pozlara imza atmıştı.

Instagram'da 25 milyon takipçisi olan güzel oyuncu bu kez evinden bir fotoğraf paylaştı. Mini taytıyla poz veren Erçel'in paylaşımı kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Takipçileri Hande Erçel için 'günden güne güzelleşiyor' yorumları yaptı.

