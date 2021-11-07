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  4. Hande Erçel ev halini paylaştı! Mini taytlı pozuna beğeni yağdı

Hande Erçel ev halini paylaştı! Mini taytlı pozuna beğeni yağdı

07.11.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Hande Erçel, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak ev halini paylaşan güzel oyuncunun mini şortlarına beğeni yağdı.

Hande Erçel ev halini paylaştı! Mini taytlı pozuna beğeni yağdı

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkati çekmeye devam ediyor.

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EV HALİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde tatil için New York'a giden Erçel, orada da birbirinden iddialı pozlara imza atmıştı.

Hande Erçel'in New York pozlarına milyonlarca beğeni geldi! Sevgilisi Kerem Bürsin de sessiz kalmadıHande Erçel'in New York pozlarına milyonlarca beğeni geldi! Sevgilisi Kerem Bürsin de sessiz kalmadı

Instagram'da 25 milyon takipçisi olan güzel oyuncu bu kez evinden bir fotoğraf paylaştı. Mini taytıyla poz veren Erçel'in paylaşımı kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Takipçileri Hande Erçel için 'günden güne güzelleşiyor' yorumları yaptı.

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Hande Erçel Instagram
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