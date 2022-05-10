MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel göğüs dekolteli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel göğüs dekolteli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı!

10.05.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Hande Erçel aşk hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kerem Bürsin ile olan aşkını noktaladıktan sonra, oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan Hande Erçel, derin göğüs dekolteli mayolu pozuyla takipçilerini mest etti.

Hande Erçel göğüs dekolteli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aşk hayatıyla magazin gündemine gelen Hande Erçel'in, Kerem Bürsin'le ilişkisini bitirdikten sonra oyuncu Kaan Yıldırım aşk yaşadığı iddia edilmişti. 29 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel, verdiği mayolu pozla gündeme bomba gibi düştü.

h1

Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkı flaş bir şekilde bitiren Hande Erçel, magazin gündemini adeta sarsmıştı. Kerem Bürsin'le yaşadığı ayrılık sonrasında güzel oyuncunun ismi flaş bir isimle anılmaya başladı.

h2

Geçtiğimiz hafta Londra sokaklarında olan Hande Erçel'in ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddia edildi.

h4

MAYOLU POZU NEFES KESTİ

Fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştıran Hande Erçel, Instagram'dan yaptığı mayolu paylaşımıyla binlerce beğeni aldı. Göğüs dekoltesi ve fiziğini sergileyen Hande Erçel'in pozuna takipçileri yorum yağdırdı.

hande erçel

İşte Hande Erçel'in Instagram paylaşımları;

h8

h7

h6

h5


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Verdiği cevap şaşkına çevirdi! 'Karısıyla ya her gece ya da iki günde bir...' Verdiği cevap şaşkına çevirdi! 'Karısıyla ya her gece ya da iki günde bir...'
Her yerden dekolte! Gençlere meydan okuduHer yerden dekolte! Gençlere meydan okudu
'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güveniliri" diyerek duyurdu! Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güveniliri" diyerek duyurdu! Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilecek

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

Dolar için yatırım bankalarından kritik uyarı!

Dolar için yatırım bankalarından kritik uyarı!

Kıdem tazminatı için emekliliği beklemeye gerek var mı?

Kıdem tazminatı için emekliliği beklemeye gerek var mı?

Gece vakti feci olay! Büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

Gece vakti feci olay! Büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.