Hande Erçel göğüs dekolteli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aşk hayatıyla magazin gündemine gelen Hande Erçel'in, Kerem Bürsin'le ilişkisini bitirdikten sonra oyuncu Kaan Yıldırım aşk yaşadığı iddia edilmişti. 29 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel, verdiği mayolu pozla gündeme bomba gibi düştü.
Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkı flaş bir şekilde bitiren Hande Erçel, magazin gündemini adeta sarsmıştı. Kerem Bürsin'le yaşadığı ayrılık sonrasında güzel oyuncunun ismi flaş bir isimle anılmaya başladı.
Geçtiğimiz hafta Londra sokaklarında olan Hande Erçel'in ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddia edildi.
Fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştıran Hande Erçel, Instagram'dan yaptığı mayolu paylaşımıyla binlerce beğeni aldı. Göğüs dekoltesi ve fiziğini sergileyen Hande Erçel'in pozuna takipçileri yorum yağdırdı.
İşte Hande Erçel'in Instagram paylaşımları;
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