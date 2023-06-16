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Hande Erçel Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi mi aldı? Gerçeği açıkladı

16.06.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'in iş insanı Hakan Sabancı ile aşkı tam gaz devam ediyor. Katıldığı ödül töreni ve partilerde tercih ettiği kombinleriyle adından sık sık söz ettiren Erçel'in bir süredir Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldığı iddiası gündemde. Ünlü oyuncu, önceki akşam katıldığı bir davette iddialara yanıt verdi.

Hande Erçel Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi mi aldı? Gerçeği açıkladı

Daha önce ''Güneşin Kızları'', ''Çalıkuşu'', ''Hayat Ağacı'', ''Siyah İnci'', ''Azize'', ''Sen Çal Kapımı'' gibi yapımlarda izleyicisinin karşısına çıkan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Hande Erçel'in geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bir fotoğraf evlik teklifi iddialarını gündeme getirmişti.

Erçel'in 1.5 milyondan fazla beğeni alan paylaşımında, bir detay hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Oyuncunun cebinde yüzük olduğu düşünülmüştü.

erçel yüzük

Bu görüntü, yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı "Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldığı ve 'evet' cevabını verdiği" şeklinde yorumlanmıştı.

Hande Erçel 1

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; önceki akşam katıldığı bir davette 'yüzük' iddiasının sorulması üzerine Erçel gerçeği açıkladı.

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Ünlü oyuncu; "Rujum vardı cebimde. O başka bir şekilde algılanmış. Öyle bir şey yok" diyerek iddialara son noktayı koymuş oldu.

Hande Erçel 3

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Hande Erçel 4

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