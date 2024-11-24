Hande Erçel'in doğum gününde Hakan Sabancı paylaştı! Yorumlar gecikmedi

Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile aşkı doludizgin devam ediyor. 24 Kasım doğumlu güzel oyuncu yeni yaşını kutladı.

Uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Erçel, bu kez sevgilisiyle Mısır'a gitti.

Hande Erçel Mısır pozlarını paylaşırken Hakan Sabancı sevgilisiyle romantik karelerini paylaşarak sevgilisinin doğum gününü herkesin huzurunda kutladı.

Çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı'ya yorumlarsa gecikmedi. Hakan Sabancı'nın aşk pozlarına "O da ateşe düştü", "Çapkınlıktan ateşe düşenlere", "Hande ile uslandı" yorumları yağdı.

HANDE İSTEDİ HAKAN YERİNE GETİRDİ

İki yıldır birlikte olduğu Hakan Sabancı ile ülke ülke gezen Hande Erçel bu kez Mısır'a gitmek isteyince sevgilisi kırmadı.



Yeni yaşına Kahire'de girecek olan Hande Erçel için Hakan Sabancı seyahat rotası hazırladı.