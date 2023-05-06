Hande Erçel'in yeni imajı çok konuşuldu! 'Her halinle güzelsin'

Her hareketiyle ve her paylaşımıyla gündem olan Hande Erçel son zamanlarda aşk hayatıyla çok konuşuluyor. Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Verdiği kilolar ile adından sıkça söz ettiren Hande Erçel bu defa yeni imajıyla gündem oldu. Erçel yeni bir proje için kamera karşısına geçti ve kısa sarı saçlarıyla dikkat çekti.

Hande Erçel'in son paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Erçel'in yeni tarzını çok beğenirken, bazıları ise hiç yakıştırmadı.

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Her halinle güzelsin', 'Yaktın bizi', 'Çok güzelsin', 'Hiç olmamış', 'Doğal saçların daha iyiydi' gibi yorumlar yapıldı.

