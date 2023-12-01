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Hande Erçel, Suudi Arabistan tarzıyla olay oldu! Minicik dekolte gözden kaçmadı

01.12.2023 07:28 | Son Güncelleme:
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Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Hakan Sabancı ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, Red Sea Film Festival için Suudi Arabistan'a gitti. Baştan aşağı siyahlar içinde giyinen Erçel her zamanki iddialı tarzının zıttına oldukça kapalıydı. Ancak minicik dekoltesi gözlerden kaçmadı.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Hakan Sabancı ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, 30'uncu yaşı için 'The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)' temalı bir parti düzenlemişti.

İddialı kıyafetleriyle geceye damga vuran Hande Erçel son dönemde ne giyse olay oluyor.

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Son olarak Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılan Hande Erçel tarzıyla dikkat çekti.

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Baştan aşağı siyahlar içinde olan oyuncu her zamanki görünümünün zıttına neredeyse dekoltesizdi.

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Bu durum da elbette gözlerden kaçmadı. "Kızılcık Şerbeti kadrosunda gibisin" yorumlarına sebep olan tarzıyla dikkat çeken Hande Erçel poz verirken minicik bir dekolte yaratmayı da ihmal etmedi.

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Güzel oyuncuya hayranları "Ne giyse yakışıyor", "Kadın ışıl ışıl parlıyor" yorumları geldi.

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