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  4. Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde! Film yayınlanmadı ama görüntüler ifşa oldu! Denizdeki o anlar gündemde

Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde! Film yayınlanmadı ama görüntüler ifşa oldu! Denizdeki o anlar gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.07.2024 14:55
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Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri Alaçatı’da tamamlandı. Heyecanla beklenen filmden bazı görüntüler sosyal medyada ifşa oldu. Erçel ve Arduç'un denizdeki görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

MYNET-Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel şimdilerde yeni projesiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Barış Arduç ile başrolünü paylaşacağı Rüzgara Bırak filminin çekimleri için Alaçatı bulunan Erçel filmin çekimlerini de tamamladı.

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Senaryosunu Ceylan Naz’ın yazdığı film, çocukluk yıllarında tanışan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen Ege ile Aslı’nın hikayesini anlatıyor.

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DENİZDEKİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE

Hande Erçel ve Barış Arduç'un partnerliğini izleyeceğimiz film henüz yayınlanmadı ama filmden bazı görüntüler ifşa oldu.

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Ünlü isimlerin denizdeki görüntüleri ise kısa sürede gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Hande Erçel ve Barış Arduç'a sosyal medyada; 'çok güzeller', 'muhteşem ikili', 'izlemek için sabırsızlanıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Hande Erçel
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