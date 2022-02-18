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Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı? Hande Erçel fotoğrafları sildi

18.02.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkının bittiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan bazı fotoğraflarını sildi. Önce sevgilisinin yorumlarını silen oyuncu Erçel daha sonra ise çoğu fotoğrafı sayfasından kaldırdı. Erçel'in kalan fotoğraflarının altına "Lütfen bu aşkı bitirme" yorumları yağıyor.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı? Hande Erçel fotoğrafları sildi

Sen Çal Kapımı setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ayrıldıkları iddia edilen ancak haberlere sessiz kalan ünlü çiftten Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarının bazılarının önce yorumlarını ardından da fotoğrafın kendisini sildi.

Hande Erçel sayfasında Kerem Bürsin ile olan fotoğrafların çoğunu silince herkes bu durumu ayrıldıklarına yordu. Kerem Bürsin'in ise sayfasında fotoğraflar duruyor.

Ekran Alıntısı

Hande Erçel'in kalan postlarının altına ise "Bunu da sil bari" yorumları yağıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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