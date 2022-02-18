Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı? Hande Erçel fotoğrafları sildi

Sen Çal Kapımı setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ayrıldıkları iddia edilen ancak haberlere sessiz kalan ünlü çiftten Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarının bazılarının önce yorumlarını ardından da fotoğrafın kendisini sildi.

Hande Erçel sayfasında Kerem Bürsin ile olan fotoğrafların çoğunu silince herkes bu durumu ayrıldıklarına yordu. Kerem Bürsin'in ise sayfasında fotoğraflar duruyor.

Hande Erçel'in kalan postlarının altına ise "Bunu da sil bari" yorumları yağıyor.



