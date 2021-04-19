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  4. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı! Hayranları yakaladı

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı! Hayranları yakaladı

19.04.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haklarında çıkan aşk haberlerini sürekli yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, baş başa Maldivler tatilinde görüntülendi. İkili hayranlarına yakalanınca yakayı ele verdi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı! Hayranları yakaladı

Haklarında sürekli olarak aşk haberleri çıkan ve her fırsatta bunu yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı!

Rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisinin sezon finali yapmasının ardından ünlü oyuncular Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler tatilinde hayranlarının objektifine yakalandı.

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BAŞ BAŞA TATİL

Instagram'daki 'gossipgirl' adlı magazin hesabına ulaştıran görüntülerde ilişkilerini her fırsatta yalanlayan ama yedikleri içtikleri de ayrı gitmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler'de baş başa tatil yaptığı görünüyor.

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Kerem Bürsin'in son paylaşımı da iddiaları destekleyen türden.


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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
millet saçma sapan dizilerini izlesin bunlarda onların sırtından çuval dolu para kazansın ve tatilini krallar gibi yapsın..,!!!

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