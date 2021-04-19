Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı! Hayranları yakaladı

Haklarında sürekli olarak aşk haberleri çıkan ve her fırsatta bunu yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı!

Rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisinin sezon finali yapmasının ardından ünlü oyuncular Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler tatilinde hayranlarının objektifine yakalandı.

BAŞ BAŞA TATİL

Instagram'daki 'gossipgirl' adlı magazin hesabına ulaştıran görüntülerde ilişkilerini her fırsatta yalanlayan ama yedikleri içtikleri de ayrı gitmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler'de baş başa tatil yaptığı görünüyor.

Kerem Bürsin'in son paylaşımı da iddiaları destekleyen türden.



