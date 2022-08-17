Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! "Fazla iddialı"

YouTube, Instagram gibi platformlarda aktif olarak içerik üreten Hande Sarıoğlu adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu. İddialı pozlarıyla sık sık gündemde olan isim, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

DEKOLTELİ POZ VERDİ

Hande Sarıoğlu son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri...

Son olarak göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

O poza takipçileri, "Allah nazardan saklasın", "Fazla iddialı" gibi yorumlar yaptı.

33 yaşındaki Hande Sarıoğlu İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.

İşte Sarıoğlu'nun bazı pozları...





