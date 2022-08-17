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  4. Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! "Fazla iddialı"

Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! "Fazla iddialı"

17.08.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Sarıoğlu, sosyal medyaya yüklediği oryantal videosu nedeniyle spikerlik işinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bunun ardından sosyal medyaya ağırlık veren Sarıoğlu, paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! "Fazla iddialı"

YouTube, Instagram gibi platformlarda aktif olarak içerik üreten Hande Sarıoğlu adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu. İddialı pozlarıyla sık sık gündemde olan isim, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

DEKOLTELİ POZ VERDİ

Hande Sarıoğlu son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri...

Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Son olarak göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

O poza takipçileri, "Allah nazardan saklasın", "Fazla iddialı" gibi yorumlar yaptı.

Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

33 yaşındaki Hande Sarıoğlu İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.

Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

İşte Sarıoğlu'nun bazı pozları...

Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Hande Sarıoğlu derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

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Instagram Hande Sarıoğlu
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