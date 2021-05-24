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Hande Sarıoğlu göğüsleri ve kalçasıyla ilgili gelen yorumlara isyan etti! Olay sözler

24.05.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiker Hande Sarıoğlu göğüsleri ve kalçalarıyla ilgili gelen yorumlara isyan etti. Hande Sarıoğlu bir fotoğrafını paylaşarak "Kadın vücudu üstünden salya akıtan millet mi bana edepsiz diyecek" dedi.

Hande Sarıoğlu göğüsleri ve kalçasıyla ilgili gelen yorumlara isyan etti! Olay sözler

Kısa süre önce dans videosu paylaştığı için Habertürk TV’de spor spikerliği görevinden kovulan Hande Sarıoğlu kendisine gelen yorumlar sonrası çileden çıktı.

Vücuduyla ilgili gelen tepkilere kızan Hande Sarıoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk spikerlik yapıyorum. Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani, bunu da düşünmüşsünüzdür, acaba bu kızın hayatında neden kimse yok? Lüks arabalar, evler, tatiller? Bunlara ulaşmak benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda! "

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AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Hande Sarıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu? Bir futbolcu, bir yönetici, evli ama zengin olması yeterli bir adamla gördünüz mü beni! Yapamaz mıyım ulan! En alasını yapamaz mıyım bu g.tümle! Siz her gün bu ülkede sabah kuşağı dediğimiz kadın programlarında; o köylü milletin efendisidir dediğimiz Anadolu’da, ne olaylar ne ahlaksızlar yaşanıyor gayet iyi biliyorsunuz! Sonra ben, evimde, işimde oryantal yapıyorum diye, g.tümü sallıyorum diye ahlaksız mı oluyorum! Niyeee? Benim g.tüm büyük çünkü, bir de sallayınca ööff en büyük edepsiz benim.

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Ellerinde klavye, tek yaptıkları şey fake hesap açarak kadın vücudu üstünden salya akıtan millet mi bana edepsiz diyecek! Yok yaa, gözünüzün içine baka baka g.tümü sallamaya devam ederek en büyük g.t muhabbetini yine ben yaparım. Kimseye zararım olmadan yaptığım eğlenceli sunumumun da, dansımın da, g.tümün de ayıbı mı var ulan! Ayıbı siz kendi yediğiniz b.klardan iyi bilirsiniz. Herkes kendi g.tüne baksın. Benim g.tüm sizin yaşantılarınız için fazla şerefli.

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Başkaları gibi yalakalıkla iş yapacağıma, olduğu mevki için, birilerine yaranmak adına kendi hayatının kararlarını başkalarının iki dudağı arasına ve parasına bırakanlara karşı, ben g.tümle dans ediyorum ya, bin kere daha şerefliyim, on bin kere daha kıymetli benim hayatım. Siz adamına göre oynamaya devam edin, kendi istediğim gibi oynamaya devam ederim."

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