Hande Sarıoğlu göğüsleri ve kalçasıyla ilgili gelen yorumlara isyan etti! Olay sözler

Kısa süre önce dans videosu paylaştığı için Habertürk TV’de spor spikerliği görevinden kovulan Hande Sarıoğlu kendisine gelen yorumlar sonrası çileden çıktı.

Vücuduyla ilgili gelen tepkilere kızan Hande Sarıoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk spikerlik yapıyorum. Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani, bunu da düşünmüşsünüzdür, acaba bu kızın hayatında neden kimse yok? Lüks arabalar, evler, tatiller? Bunlara ulaşmak benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda! "

AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Hande Sarıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu? Bir futbolcu, bir yönetici, evli ama zengin olması yeterli bir adamla gördünüz mü beni! Yapamaz mıyım ulan! En alasını yapamaz mıyım bu g.tümle! Siz her gün bu ülkede sabah kuşağı dediğimiz kadın programlarında; o köylü milletin efendisidir dediğimiz Anadolu’da, ne olaylar ne ahlaksızlar yaşanıyor gayet iyi biliyorsunuz! Sonra ben, evimde, işimde oryantal yapıyorum diye, g.tümü sallıyorum diye ahlaksız mı oluyorum! Niyeee? Benim g.tüm büyük çünkü, bir de sallayınca ööff en büyük edepsiz benim.