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  4. Hande Sarıoğlu "Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

Hande Sarıoğlu "Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

05.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertan Süzgün ile YouTube'da program yapan Hande Sarıoğlu son videosuna gelen yorumlara tek tek yanıt verdi. Hande Sarıoğlu "Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine "Beyin orada çalışıyor ne yapsınlar" dedi.

Oryantal paylaşımı yüzünden işinden kovulan ardından ise YouTube'da program yapmaya başlayan Hande Sarıoğlu, mesir macunu videosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ertan Süzgün'e mesir macunu yediren Sarıoğlu ''Gel mesir macununu deneyelim. Dedikleri kadar var mıymış bakalım. Bana da yedir'' sözleriyle sosyal medyada olay olmuştu.

YouTube'da her yayın farklı bir kurgu yapan ve Ertan Süzgün'le komik anlara imza atan Hande Sarıoğlu bu sefer partnerine çorba yedirdi. Annesini de Süzgün'ün annesiymiş gibi aratan Sarıoğlu "Kaynanam arayıp kontrol ediyor oğluna iyi bakıp bakmadığımı, yaşatıyorum oğlunu kaynoooşş" notunu düştü.

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O komik anlardan sonra takipçilerinden yoğun yorum yağmuruna tutulan güzel sunucu bazı yorumlara da yanıt verdi. Sarıoğlu bir takipçisine " Bu da işimizin bir parçası. Sonuçta sizlere bir içerik sunuyoruz, relax eğlenceli bir şey çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

ododo

"SANKİ ÇIRILÇIPLAK SOYUNMUŞLAR"

Bir takipçisi ise Hande Sarıoğlu'na şu yorumu yaptı: "Herkes neden konuyu direkt bel altına vuruyor ki?Sanki çırılçıplak soyunmuşlar gibi gayet normal kamera karşısında gelin kaynana tadında sohbet klasik yani gülün geçin arkadaş amma da kasıyor yorumlar."

Hande Sarıoğlu bu yorumu da pas geçmedi ve "Beyin orada çalışıyor ne yapsınlar, fazla bir şey beklememek lazım, beyin jimnastiği yapıyorlar 7/24" yanıtını verdi.

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