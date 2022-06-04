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Hande Sarıoğlu kendisine gelen ilginç isteği paylaştı! "Lütfen jartiyerli ve siyah topuklu..."

04.06.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yaptığı programla bilinen ünlü spiker Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor. Ünlü spiker geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan programında külotlu çorabı hakkında bir bölüm çekmiş ve takipçilerini şaşırtmıştı. Sarıoğlu bu kez kendisine gelen ilginç bir isteği paylaştı.

Hande Sarıoğlu kendisine gelen ilginç isteği paylaştı! "Lütfen jartiyerli ve siyah topuklu..."

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, YouTube kanalında yaptığı programlarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü ismin yayınladığı programında külotlu çorabına maçlardan daha çok ilgi olunca Sarıoğlu, çoraplarını bir takipçisine hediye etme kararı almıştı.

HANDE SARIOĞLU KENDİSİNE GELEN İLGİNÇ İSTEĞİ PAYLAŞTI!

Programında file çorap giyen isim, gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye etmişti.

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Programda çorabı kazanan kişiye "Seni daha çok titreteceğim" ifadesini kullanan ünlü isim, eleştirilerin de odağı olmuştu.

"LÜTFEN JARTİYER VE SİYAH TOPUKLU AYAKKABILI..."

Sarıoğlu bu kez öğrenci olduğunu söyleyen bir takipçisinden gelen ilginç isteği paylaştı. Sarıoğlu'na yapılan yorumda bir takipçi "Hande abla lütfen jartiyer ve siyah parlak topuklu ayakkabılı bir bölüm." ifadelerini kullandı.

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"AYAKLARINIZI ÇIKARIP KAMERAYA GÖSTERİP..."

Takipçisinin yorumun devamında ise "Ekstra olarak topuklu ayakkabıdan ayaklarınızı çıkarıp kameraya doğru gösterip tekrar giyin lütfen. Her 3-4 dakikada bir tekrarlayın ve tercihen topuklu ayakkabının taban kısmı pembe veya kırmızı olursa çok makbule geçer." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

"SEVİYORUM SİZİ ULEN"

Kendisine YouTube üzerinden gelen yorumu Instagram'ın hikayeler kısmından paylaşan Sarıoğlu, paylaşımı "Seviyorum sizi ulen" notuyla paylaştı.

"ÇORAP BİR KÜLTÜRDÜR"

Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde kullandığı "Çorap bir kültürdür" sözleriyle de dikkat çektmişti.

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