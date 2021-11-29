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Hande Sarıoğlu'na mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

29.11.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, bu defa mesir macunu videosuyla magazin gündemine oturdu.

Televizyon kariyeri sonlandıktan sonra YouTube'da program yapmaya başlayan Hande Sarıoğlu, mesir macunu videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Ertan Süzgün'e mesir macunu yediren Sarıoğlu ''Gel mesir macununu deneyelim. Dedikleri kadar var mıymış bakalım. Bana da yedir.'' sözleriyle sosyal medyada olay oldu. Sarıoğlu'nun mesir macunu videosuna, ''Bütün vücudunu gösterdin herkese'' ve ''Habertürk'ten neden kovulduğun iyice anlaşıldı'' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Sarıoğlu'ndan mesir macunu yorumu ''Gel hiç acımayacak!''

Mesir macunu yedikten sonra gecelik giyerek Ertan Süzgün'ü kovalayan Sarıoğlu'nun, Süzgün'e ''Gel hiç acımayacak'' şarkısını söylediği anlar, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Hande Sarıoğlu'ndan mesir macunu yorumu ''Gel hiç acımayacak!''

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde figüranlık yaparak ekran macerasına başlamıştı.

Hande Sarıoğlu'ndan mesir macunu yorumu ''Gel hiç acımayacak!''

Daha sonra Pasaport, Kaç Para Kaç ve Böyle Çok Daha Güzelsin gibi programlarda sunuculuk yapan Sarıoğlu, Habertürk'te spor haberleri sunarak ününe ün kattı.

Hande Sarıoğlu'ndan mesir macunu yorumu ''Gel hiç acımayacak!''

Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle Habertürk'teki işine son verilen Sarıoğlu, dijitalde program sunmaya başladı.

Hande Sarıoğlu'ndan mesir macunu yorumu ''Gel hiç acımayacak!''

Hande Sarıoğlu'nun Instagram'da 400 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu'ndan mesir macunu yorumu ''Gel hiç acımayacak!''

Hande Sarıoğlu'ndan mesir macunu yorumu ''Gel hiç acımayacak!''


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