Hande Sarıoğlu'na mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Televizyon kariyeri sonlandıktan sonra YouTube'da program yapmaya başlayan Hande Sarıoğlu, mesir macunu videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Ertan Süzgün'e mesir macunu yediren Sarıoğlu ''Gel mesir macununu deneyelim. Dedikleri kadar var mıymış bakalım. Bana da yedir.'' sözleriyle sosyal medyada olay oldu. Sarıoğlu'nun mesir macunu videosuna, ''Bütün vücudunu gösterdin herkese'' ve ''Habertürk'ten neden kovulduğun iyice anlaşıldı'' gibi yorumlar yapıldı.

Mesir macunu yedikten sonra gecelik giyerek Ertan Süzgün'ü kovalayan Sarıoğlu'nun, Süzgün'e ''Gel hiç acımayacak'' şarkısını söylediği anlar, izleyenleri şaşkına çevirdi.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde figüranlık yaparak ekran macerasına başlamıştı.

Daha sonra Pasaport, Kaç Para Kaç ve Böyle Çok Daha Güzelsin gibi programlarda sunuculuk yapan Sarıoğlu, Habertürk'te spor haberleri sunarak ününe ün kattı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle Habertürk'teki işine son verilen Sarıoğlu, dijitalde program sunmaya başladı.

Hande Sarıoğlu'nun Instagram'da 400 bine yakın takipçisi bulunuyor.



