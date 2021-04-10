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Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: Ağzının suyu aka aka...

10.04.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oryantal dans videosu yüzünden günlerce konuşulan Hande Sarıoğlu, kendisine "Story şebeği" diyen Ahmet Hakan'a olay bir ithamda bulundu.

Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: Ağzının suyu aka aka...

Söylemezsem Olmaz programından ayrıldıktan sonra YouTube kanalı açan Ece Erken programına, Hande Sarıoğlu'nu konuk aldı. Evinde çektirdiği dans videosunu paylaştıktan sonra işinden ayrılmak zorunda kalan Sarıoğlu, Ahmet Hakan'la ilgili olay sözler söyledi.

Ece Erken'in "Ahmet Hakan ile yaşananları anlatır mısın" demesine üzerine konuşan Sarıoğlu şunları söyledi:

Hande Sarıoğlu'dan Ahmet Hakan'a: Siyaset şebekliği yapan biri...Hande Sarıoğlu'dan Ahmet Hakan'a: Siyaset şebekliği yapan biri...

'KOSKOCA ADAMSIN'

"Ben Ahmet Hakan'ın kaleminde daha adamım. O yanlış ata oynadı. Ona verdiğim cevaptan sonra üzerimden büyük bir yük kalktı. Ona verdiğim cevapla herkese cevap vermişim gibi oldu. Ahmet Hakan senin işin ne, sen ne yapıyorsun? Koskoca adamsın seni yılların gazetecisi olarak görüyoruz. Ülkeni gündemine yön veren programlar yapıyorsun kalkmışsın evinde arkadaşlarıyla dans eden birine bunları yazabiliyorsun. Bir de beni Instagram'dan takip ediyorsun. Bunun üzerine beni sadece oryantal videosuyla yargılıyorsun. O adam beni tanıyor olsaydı, benim o oryantali yaptığım ortamda olsaydı benimle dans eder el şaklatırdı ağzının suyu aka aka. Gündem yaratmaya çalıştı ama bakış açısı çok yanlıştı. O yüzden gerekli cevabı aldı ve sustu."

AHMET HAKAN 'ŞEBEK' DEMİŞTİ

Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından oryantal yaptığı bir dans videosu paylaşması üzerine kanal yönetimden tepki görünce istifa etmişti. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise Sarıoğlu'nun dans videosu için "Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir 'story şebeği' gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

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Ahmet Hakan
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