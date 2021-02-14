Hande Sarıoğlu'dan Ahmet Hakan'a: Siyaset şebekliği yapan biri...

Dans videosu nedeniyle linç edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, Habertürk ile yollarını ayırdı. Instagram hesabından işini kaybetmesine neden olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp sert ifadelerle yaşananlara tepki gösteren Hande Sarıoğlu kendisi hakkında yazı yazan Ahmet Hakan'ı da pas geçmedi.

Ahmet Hakan, Sarıoğlu'nu hedef alan yazısında, "Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir 'story şebeği' gördüm" ifadelerini kullandı.

Sarıoğlu dans ettiği başka bir paylaşımla Ahmet Hakan'a yanıt verdi. Hande Sarıoğlu Ahmet Hakan'a "İzlemeyen, konuşmayan, yazmayan kalmasın lütfen, alınırım. O her şeyi çok bildiklerini sanan, benim oryantalimden daha kıvrak dilleri ve kalemleri olan dayılara seri oryantal getirin. Elden ele gönderin, paylaşın. Ülkede oryantal açığı varmış! İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri de benim oryantalime 'story şebekliği' demiş, bak şu şebeğe" dedi.

Ünlü spiker kendisini takip eden Ahmet Hakan'ı aynı zamanda blokladığını da takipçileriyle paylaştı.



