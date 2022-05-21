MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Sarıoğlu'ndan seksi dans! Ağzında lolipopla...

Hande Sarıoğlu'ndan seksi dans! Ağzında lolipopla...

21.05.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, programında yaptığı hareketlerle sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Sarıoğlu bu sefer de elindeki lolilopla yaptığı kalça dansı nedeniyle gündeme oturdu.

Kalça dansı nedeniyle Habertürk'le iş ilişkisini sonlandırması çok konuşulan ünlü spiker Hande Sarıoğlu, Youtube üzerinden yaptığı programda ilginç hareketlere imza atmaya devam ediyor.

KÜLOTLU ÇORABINI HEDİYE ETTİ

Sarıoğlu önceki günlerde bir hayranına külotlu çorabını hediye etmesi nedeniyle çok konuşuldu. Konuğun "Çok heyecanlıyım elim ayağım titriyor" sözü üzerine elindeki çorabı genç adamın eline değdirerek konuşan Sarıoğlu, "Ayağının titrediğini hissedebiliyorum. Şimdi seni daha çok titreteceğim" ifadelerini kullandı.

YİNE OLAY BİR DANSLA GÜNDEMDE

Sarıoğlu bugün de programından bir bölümü takipçileriyle paylaştı. Sarıoğlu'nun elindeki lolipop ile kalça dansı yaptığı bu anlar, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cem Yılmaz merak uyandırdı! Erşan Kuneri...Cem Yılmaz merak uyandırdı! Erşan Kuneri...
Bomba itiraf! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."Bomba itiraf! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."
Gözler annesini aramıştı! Kızıyla pozunu paylaştıGözler annesini aramıştı! Kızıyla pozunu paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

Şoke eden olay! Mahkemeye koştu: Geri dönüşü yok...

Şoke eden olay! Mahkemeye koştu: Geri dönüşü yok...

Benzin fiyatına indirim geldi!

Benzin fiyatına indirim geldi!

İlginizi Çekebilir

Takıntılı hayranı kabusu yaşattı! “Beni kaçırmak istedi”

Takıntılı hayranı kabusu yaşattı! “Beni kaçırmak istedi”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.