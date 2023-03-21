Hande Sarıoğlu'ndan Yeliz Yeşilmen'e olay yanıt! "Evli adamlarla birlikte olup..."

Yeliz Yeşilmen spiker Hande Sarıoğlu'nu hedef aldı. Güzel spikeri ekranda göre Yeşilmen Hande Sarıoğlu hakkında "Hoşsun ama boşsun" dedi. Yeşilmen konuşmasında "Haber spikeriymiş hoş da bir bayan özellikle kalçaları... Sanırım kovulmuştu dans ettiği için kız hâlâ aklın fikrin dansta mı bacım" yorumunda bulundu.

"GEÇMİŞİNİ BU KADAR ÇABUK UNUTAN..."

Hande Sarıoğlu'nun yanıtı ise bir hayli sert oldu. Hande Sarıoğlu "Bu geçmişini bu kadar çabuk unutabilen insanlar böyle yorumlar yapabiliyorlar mı gerçekten? Evli adamlarla birlikte olup dayak yiyen kadın değil mi? Kalkmış orada oturmuş beni tanımıyorsun karşıma geçsen iki kelimeyi bir araya getiremezsin..." diyerek sert çıktı.

Sinirini alamayan Sarıoğlu devamında ise "Benim kestiğim tırnak olamaz benimle ilgili yorum yapıyor bir de" dedi.



