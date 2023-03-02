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  4. Hande Sarıoğlu ve Hakan Akkaya anlaşamadı! Ünlü sunucu Stil İkonu'ndan ayrıldı

Hande Sarıoğlu ve Hakan Akkaya anlaşamadı! Ünlü sunucu Stil İkonu'ndan ayrıldı

02.03.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın jüri olduğu Stil ikonu programında sunuculuğu Hande Sarıoğlu üstlenmişti. İddialı tarzıyla dikkat çeken sunucu programda 4 bölüm kalabildi. İddiaya göre Sarıoğlu ile jüri anlaşamayınca ayrılık yaşandı.

Hande Sarıoğlu ve Hakan Akkaya anlaşamadı! Ünlü sunucu Stil İkonu'ndan ayrıldı

Stil İkonu yarışmasında sunucu olan Hande Sarıoğlu daha ilk günlerden iddialı tarzı ve kalça dansıyla gündeme gelmişti.

Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın jüri olduğu programın sunucusu jüriyle sorun yaşadı. TemizMagazin'in iddiasına göre; Hande Sarıoğlu ve Hakan Akkaya arasında ilk günden beri yaşanan anlaşmazlık 5. bölüm çekimi öncesi gerginliğe ve tartışmaya dönüştü.

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Yaşanan gerilim sonrası 5. bölüm çekimlerine sunucusuz devam edildi.

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Program yeni bir sunucu yerine, İvana Sert'i jüri olarak kadrosuna dahil ederek yoluna devam etme kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu hakan akkaya stil

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