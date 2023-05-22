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Spiker Hande Sarıoğlu yılan dansı yaptı! Hayranları mest oldu

22.05.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından oryantal dans ederken çekilen anlarını paylaştığı için işinden olan Hande Sarıoğlu son dönemde Icardi paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Pozlarıyla gündeme sık sık gelen spiker yılan dansıyla da hayranlarını mest etti.

Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı olay yaratan ve işinden olan Hande Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son dönemde Icardi'ye göndermeli pozlarıyla adından söz ettiren spiker, kıvrımlarını sergilediği pozlarıyla hayranlarından tam not alıyor. Hande Sarıoğlu zaman zaman da yaptırdığı göğüsleriyle ilgili yorumlarıyla gündeme geliyor.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel spiker taytını giyip kamera önüne geçti.

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Yılan dansı yaptığı anları paylaşan Hande Sarıoplu hayranlarını yine mest etti. Kıvrımlarıyla, maç tahminleriyle ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren spikere beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu sosyal medya

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