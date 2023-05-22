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  4. Hazal Kaya müşahit olacağını açıkladı! "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim"

Hazal Kaya müşahit olacağını açıkladı! "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim"

22.05.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya 28 Mayıs seçiminde müşahit olmaya karar verdi. Oyuncu sosyal medyadan açıklama yaparak "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim" dedi.

Hazal Kaya müşahit olacağını açıkladı! "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim"

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Bu süreçte sandık görevlileri ve müşahitlik için sosyal medyada çeşitli gündemler vardı.

İkinci kez anne olan ve sosyal medyayı da yakından takip eden oyuncu Hazal Kaya da harekete geçti.

Ekran Alıntısı

Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Hazal Kaya, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde müşahit olacağını açıkladı.

Defterini ve kalemini alarak müşahitlik eğitimine başlayacağını duyuran Hazal Kaya, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Ben müşahit oldum. Defterimi kalemimi aldım online müşahitlik eğitimimin başına oturacağım. Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için. Siz de müşahit olun hadi benim canlarım."

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