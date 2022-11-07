Hande Soral canlı yayında bakın ne yedi! Stüdyodakiler çığlık çığlığa...

Ekranların sevilen oyuncusu Hande Soral, gün günlerde mutlu evliliği ve oğlu Ali ile gündemde.

Yakın zamanda oğlunu kucağına alan güzel oyuncu, Show TV'de ekranlara gelen Doğu Demirkol ile Alelade Show'a konuk oldu.

Gözlerini kapatarak yiyecekleri tahmin etme oyunu oynayan Soral, sıra kedi mamasına gelince zor anlar yaşadı.



Kedi mamasını tadarak tahmin etmeye çalışan ünlü oyuncu görenler o sırada tiksintiyle çığlık attı.



Tattığı ürünün kedi maması olduğunu öğrenince "Her gün muhatap olduğum bir şey, çocuklara verdiğim mamanın tadına bakıyorum." yorumunu yaptı.

