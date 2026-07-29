Serenay Sarıkaya lüks teknede tatilde! Bikinili pozları gündemde

Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir ve Aile gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya yeni proje öncesi tatilin keyfini çıkarıyor.

Sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sarıkaya lüks tekne tatilinden paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Denizin ve güneşin keyfini süren Sarıkaya peş peşe paylaştığı karelerde bikinili pozlarına da yer verdi.

Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Serenay Sarıkaya'ya sosyal medyada; 'başka bir güzel', 'harika görünüyor', 'seni çok seviyoruz', 'kraliçemiz' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.