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Serenay Sarıkaya lüks teknede tatilde! Bikinili pozları gündemde

Son olarak Aile dizisinde hayat verdiği 'Devin' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya yeni proje öncesi tatilin keyfini sürüyor. Lüks teknede denizin ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.

Serenay Sarıkaya lüks teknede tatilde! Bikinili pozları gündemde
Öznur Yaslı İkier

Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir ve Aile gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya yeni proje öncesi tatilin keyfini çıkarıyor.

Sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sarıkaya lüks tekne tatilinden paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya lüks teknede tatilde! Bikinili pozları gündemde 1

Denizin ve güneşin keyfini süren Sarıkaya peş peşe paylaştığı karelerde bikinili pozlarına da yer verdi.

Serenay Sarıkaya lüks teknede tatilde! Bikinili pozları gündemde 2

Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Serenay Sarıkaya lüks teknede tatilde! Bikinili pozları gündemde 3

Serenay Sarıkaya'ya sosyal medyada; 'başka bir güzel', 'harika görünüyor', 'seni çok seviyoruz', 'kraliçemiz' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya lüks teknede tatilde! Bikinili pozları gündemde 4

Serenay Sarıkaya lüks teknede tatilde! Bikinili pozları gündemde 5

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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