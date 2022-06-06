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Hande Soral'ın doğum anlarını doktoru paylaştı! Tam 16 saat sürdü

06.06.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz hafta oğulları Ali'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Normal doğum yapan Soral'ın doktoru sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Hande Soral fotoğrafları görünce "Doktorum sabah sabah biraz ağlattı" dedi.

Hande Soral'ın doğum anlarını doktoru paylaştı! Tam 16 saat sürdü

Hande Soral'ın normal doğum yaparak bebeğini kucağına aldı. Hande Soral, paylaşımlara doyamazken ünlü oyuncunun doğum anına dair yeni kareler ortaya çıktı. Fotoğraflar, Soral'ın doktoru Furkan Kayabaşoğlu'ndan geldi.

Doktor Kayabaşoğlu "Hiçbir şey kolay olmuyor. Saatler süren bir emek, dile kolay tam 16 saat" diyerek şunları yazdı:

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Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi. Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı. Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti:

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“Ben ne dersem o!” Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek. Ama nasıl bir sabır. Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık.

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Doğum sonrası iki anneyi de tebrik ettim. İlk olarak tabi ki Hande’yi Ardından böyle birini yetiştirdiği için annesini. Ve tabi ki dokuz doğuran sevgili babamızı...

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Hande Soral
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