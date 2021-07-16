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Hande Yener'den gelen eleştirilere yanıt: Daha cesurunu giyeceğim

16.07.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen ve Hande Yener sahne kostümleriyle gündeme gelmişti. Transparan tercihi ile çok konuşulan Hande Yener, konserinde daha açık kıyafet giyeceğini söyledi.

Gülşen ve Hande Yener gündemden düşmüyor. Gülşen gibi transparanıyla gündeme gelen Hande Yener Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Berksan'la birlikte sahne kostümü için Nişantaşı'na geldiğini belirten şarkıcının kombini dikkat çekti.

Şort ve tişört giyen 48 yaşındaki popçu, "Acelem var, konserim için kostüm bakmaya gidiyorum" açıklamasını yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener, "Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim" şeklinde konuştu.

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Konserinde transparan kıyafet giyen Gülşen'e yönelik eleştiriler hakkında ise ünlü şarkıcı, "Biz sanatçılar kıyafete önem gösteririz. O kadar spor yaptık tabii ki de böyle giyineceğiz değil mi Gülşen'cim?' dedim. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor. Bu yüzden böyle giyiniyoruz" açıklamasını yaptı.

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Hande Yener
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