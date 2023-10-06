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Hande Yener'den meslektaşı Simge Sağın'a olay gönderme! "Başka takımın stadına maça gitmezdim"

06.10.2023 16:48 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Hande Yener meslektaşı Simge Sağın'a bir göndermede bulundu. Bir YouTube programında kendisine gelen soruları yanıtlayan Hande Yener, Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın stadında şarkı söylemesini eleştirdi.

Hem şarkıları hem de özel yaşamıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Yener, Sibel Arna’nın yeni YouTube programı “Ne Olursan Ol, Rahat Ol”a katıldı. Fenerbahçeli olan Hande Yener, Beşiktaşlı Simge Sağın’ın Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısından dolayı Galatasaray’ın kutlamasına katılması tartışmasını yeniden ateşledi.

hande yener

"SİMGE KENDİNCE ÇÖZDÜ DURUMU"

“Şarkılarımı Beşiktaş ya da Galatasaraylı bir futbolcu sahiplenseydi onların stadına maça gitmezdim. Fenerliyim ya ben! Simge kendince çözdü durumu ama taraftarlar bunu anlamıyor.” Bir kere beni Beşiktaş davet etti ama gidersem ne olur bilemediğim için gidemedim. Simge’ye soralım bunu.

simge kutlama

"ONLARIN STADINA MAÇA GİTMEZDİM"

YouTube’da Sibel Arna'nın kanalına konuk olan şarkıcı, "Fenerbahçeli iki futbolcu iki şarkımı sahiplendi. Maçta ya Beni Sev çalıyor ya da Sebastian. Dedim stad beni çağırıyor. Hem maça gittim, hem de sağolsun başkanımız Ali Koç beni özel bir geceye davet etti, formamı imzaladı. Şarkılarımı Beşiktaş ya da Galatasataylı bir futbolcu sahiplenseydi onların stadına maça gitmezdim" dedi.

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Hande Yener Simge Sağın magazin

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